Киев, 24 мая, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Граждане России Евгений Ерофеев и Александр Александров, осужденные на Украине, не будут лично подавать ходатайство о помиловании президенту страны Петру Порошенко, сообщает Life.

ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам адвоката осужденных Оксаны Соколовской, ни защита, ни лично осужденные не будут обращаться с ходатайством, поскольку не считают «приговор суда законным и обоснованным». Она уточнила, что ходатайство о помиловании могут подать другие лица, имеющие на это право в соответствии с законом.

Напомним, приговор Голосеевского районного суда Киева в отношении Ерофеева и Александрова вступил в силу 23 мая.

Суд приговорил их 18 апреля к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества по шести статьям УК Украины. Самые тяжелые из них — «Участие в теракте или террористической организации», «Ведение агрессивной войны» и «Действия, приведшие к гибели человека».