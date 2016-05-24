Пекин, 24 мая, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Руководство корпорации Baidu объявило о закрытии одного из старейших разделов тематических форумов, посвященных литературе.

gamesareasocial.com Пиратство

В связи с участившимися случаями распространения нелегального контента, а также систематического нарушения авторских прав писателей пользователями форума, руководство Baidu приняло решение закрыть доступ к ресурсу, пишет «Сина синьвэнь».

Кроме того, в Baidu сообщили, что к 25 мая весь пиратский контент будет удален и из Baidu Tieba — крупнейшей коммуникационной платформы в Китае.

Чиновники Национальной администрации по защите авторских прав поддержали инициативу корпорации Baidu. По словам одного из представителей администрации, этот шаг позволит постепенно привить гражданам КНР уважение к чужому интелектуальному труду.

Baidu — китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является поисковая система с таким же названием — лидер среди китайских поисковых систем. По количеству обрабатываемых запросов поисковый сайт «Baidu» стоит на 2 месте в мире.