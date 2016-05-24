Торонто, Канада, 24 мая, 2016, 11:28 — ИА Регнум. Баскетбольный матч полуфинальной серии плей-офф НБА между «Торонто Рэпторс» и «Кливленд Кавальерс» завершился победой «Торонто» со счетом 105:99, сообщает «Р-Спорт».

listal.com «Торонто Рэпторс»

Матч проходил в Торонто и «Рэпторс» успешно воспользовались поддержкой родных стен. В двух последних частях матча «Кливленд Кавальерс» активизировались и забивали чаще соперников, но исправить положение не смогли.

Более половины очков для «Торонто Рэпторс» заработали Кайл Лоури и Демар Дерозан, записавшие на свой счет 35 и 32 очка соответственно.

В составе «Кливленд Кавальерс» отличились Леброн Джеймс и Кайри Ирвинг, заработавшие 29 и 26 очков. В итоге счет серии сравнялся на отметке 2:2. 25 мая в Кливленде команды встретятся снова.