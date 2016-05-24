Грозный, 24 мая, 2016, 11:20 — ИА Регнум. У России есть большой опыт борьбы с терроризмом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на международной конференции по вопросам безопасности.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Хочу напомнить, что нельзя шутить и заигрывать с Россией. Это бессмысленно. Мы имеем опыт борьбы с самым опасным злом на свете, и в состоянии дать незамедлительный ответ любой угрозе», — сказал он.

Ранее Чеченскую Республику «выбрали в качестве плацдарма по развалу России», отмечает Кадыров. По его словам, «документально доказано, что это была открытая попытка спецслужб целого ряда государств ослабить Россию, поставить ее на колени, разделить на отдельные части».

В настоящее время республика является одним из самых стабильно развивающихся регионов России, подчеркнул Кадыров.