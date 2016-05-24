Москва, 24 мая, 2016, 11:18 — ИА Регнум. В столичных пунктах проведения ЕГЭ будут работать психологи. Нужно создать условия, чтобы дети не о чем не беспокоились и спокойно сдавали экзамен, заявила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, передает «Москва 24».

Антонова Дарья ИА REGNUM Бланк ЕГЭ

«Пункты проведения ЕГЭ специально оборудованы для детей-инвалидов, также в пунктах будут работать психологи, которые придут на помощь детям и родителям при необходимости», — сказала Потяева.

Также наблюдателями во время проведения ЕГЭ будут сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, экзамены в основной период состоятся с 27 мая по 30 июня 2016 года. ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы с 2009 года.

Напомним, досрочный период ЕГЭ-2016 в России проходит с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. По данным Рособрнадзора, досрочная волна ЕГЭ прошла без нарушений.