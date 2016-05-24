Тбилиси, 24 мая, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили категорически осудил инцидент, происшедший 22 мая во время промежуточных выборов в органы местного самоуправления на избирательном участке в селе Корцхели Зугдидского района. Он пояснил, что подобные факты насилия наносят урон прежде всего грузинскому государству, а также каждому его гражданину.

jb from denver and/or boston Грузинская полиция

«По этому факту уже начато расследование, и я ожидаю, что министерство внутренних дел к кратчайший срок выявит всех подозреваемых в насилии лиц, которые будут привлечены к ответственности по всей строгости закона», — говорится в специальном заявлении премьера.

Так как действующее законодательство не предусматривает строгого наказания за подобные нарушения, Георгий Квирикашвили поручил министерству юстиции срочно разработать соответствующий законопроект и представить правительству на ближайшем заседании.

«Правительство Грузии не допустит насилия в процессе выборов, наше реагирование будет строжайшим в отношении любого насилия, независимо от того, сторонники какой политической силы его совершат. Наша цель — провести выборы с соблюдением демократических стандартов, дать каждому гражданину возможность сделать свободный выбор и обеспечить всем политическим субъектам мирную и конкурентную избирательную среду», — подчеркнул премьер-министр.

Как выяснилось, министерство юстиции по поручению премьера уже разработало соответствующие поправки, которые предусматривают ужесточение наказания за факты насилия в период выборов.

В частности, согласно законопроекту, факты группового насилия предусматривают лишение свободы сроком до 4 лет. В случае, если столкновения обойдутся без физических повреждений, предусмотрен штраф или лишение свободы сроком до 2 лет.

Этот законопроект министерство юстиции вынесет на заседание правительства 27 мая.