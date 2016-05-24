Владивосток, 24 мая, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Проблемы с выплатой заработной платы и авансов работникам образовательных учреждений возникли сразу на нескольких территориях Приморского края. Сложной по-прежнему остаётся ситуация и в моногороде Дальнегорске, где горнякам задолжали 47 млн рублей, а также во Владивостоке на «Комбинате строительных материалов» и в «ДальЭнергоРемонте», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анри Жюль Жан Жоффруа. В классе

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Согласно открытым данным профсоюзов, работникам Специализированной школы им. Тихого — она расположена в Уссурийском городском округе Приморья — на сегодняшний день, 24 мая, не выплатили зарплату за минувший месяц.

Во всех образовательных учреждениях города Партизанска сотрудники не получили майский аванс. Аналогичная ситуация складывается и в детских садах, где апрельскую зарплату людям выдали лишь в первых числах мая.

В моногороде Дальнегорске на проблемном предприятии АО ГКХ «Бор» — тёзке обанкротившегося градообразующего комбината — руководство отказалось от переговоров с подавляющим числом тружеников на предмет заключения коллективного договора.

Задолженность по заработной плате сотрудников ООО «Комбинат строительных материалов» составляет сегодня 667 тысяч рублей. В ОАО «ДальЭнергоРемонт» коллективу не платят с марта (долг за этот месяц — 400 тысяч рублей). В апреле вместо полноценной зарплаты работники получили по 2 тысячи рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2016 года задолженность по зарплате самая весомая по России была именно у Приморского края. Она составила 10% от всей суммы долга, который сформировался из-за отсутствия у организаций собственных средств.

По данным региональной прокуратуры, совокупный размер задолженности по зарплате в субъекте к 1 мая составил 648 млн рублей, он приходится на 28 организаций. Наиболее проблемными названы три предприятия: ЗАО «ТМК», ОАО «Радиоприбор» и ООО «САУМ №1».