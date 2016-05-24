Афины , 24 мая, 2016, 11:20 — ИА Регнум. Операция по переселению беженцев из лагеря временного размещения в посёлке Идомени (Греция) начата властями этой страны. Мигранты будут размещены в других лагерях Греции, где для них приготовлены шесть тысяч мест, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявлении греческого правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Переселение беженцев началось сегодня, 24 мая. «Операция началась в 06:00, она проходит спокойно и в медленном темпе, применение силы не потребовалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переселение беженцев продлится примерно десять дней. Мигранты будут жить в других лагерях на территории Греции.

Лагерь беженцев в Идомени возник после блокирования Евросоюзом маршрута перемещения людей в ЕС через Балканский полуостров. Идомени находится на границе с Македонией, которая на дала мигрантам попасть на её территорию.

В посёлке скопилось несколько тысяч человек, неоднократно пытавшихся проникнуть в Македонию и устраивавших беспорядки.