Москва, 24 мая, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Биржевые курс доллара США растет к рублю на торгах 24 мая, евро снижается, свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Валюта

К 11:07 мск евро опустился к предыдущему закрытию на 5,6 копейки до 74,9440 рубля. Доллар к этому времени подорожал на 27,80 копейки и составил 67,0860 рубля.

Европейская валюта торговалась в диапазоне от 74,8620 рубля до 75,22 рубля. Доллар в ходе торгов рос до 67,15 рубля, минимум составил 66,9350 рубля.