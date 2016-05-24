Псков, 24 мая, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Псковской области на фитосанитарном контрольном посту Долосцы в Себежском районе запретили ввоз свежей клубники украинского происхождения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, партия клубники общим весом около 12 тонн ввозилась из Белоруссии в Россию в сопровождении белорусского фитосанитарного сертификата, в котором местом происхождения товара была заявлена Республика Сербия.

szjeno09190 Клубника

«При проведении досмотра груза на упаковке товара выявлены многочисленные следы срыва этикеток, а также фрагменты этикеток с информацией о происхождении товара — Украина», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в рамках соблюдения законодательства Российской Федерации партия подкарантинной продукции подлежит изъятию и уничтожению.