Алтайским селам выделили 70 млн. руб. субсидий на газификацию и воду
Барнаул, 24 мая, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Алтайский край определился с территориями, которые получат субсидии на развитие газификации и водоснабжение сел в рамках программы, направленной на устойчивое развитие сельских территорий. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает официальный сайт региона. Всего из федерального бюджета на эти цели выделяется 70 миллионов рублей.
Согласно распоряжению о распределении средств, 47,4 млн. рублей федеральных средств потратят на строительство газораспределительных пунктов и газопроводов в Бийском, Калманском, Косихинском, Павловском и Первомайском районах. Также на эти цели предусмотрено софинансирование из краевого бюджета — 35,9 млн. рублей.
На развитие водоснабжения, а именно на строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов в Бийском, Егорьевском, Новичихинском, Рубцовском, Советском и Солонешенском районах, также направят 22,6 млн. рублей из федерального бюджета.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Алтайский край получит самые большие среди российских субъектов объемы федерального финансирования. Так, более 32 млн. рублей направят на строительство общеобразовательных учреждений в сельской местности. С лимитом на на развитие газификации сельской местности (47 млн. рублей) Алтайский край находится на втором месте. А самый большой лимит региону предусмотрен и на реализацию проектов местных инициатив селян. На этот подраздел программы из общероссийских 81 млн. рублей Алтайскому краю выделено 12,5 млн. рублей.
Кроме того, регион вошел в первую пятерку субъектов с самым высоким финансированием по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов): в 2016 году поступит 9 млн. рублей (на эти средства планируется построить 7 ФАПов, — прим. ИА REGNUM ).
Напомним, Алтайский край — один из крупнейших аграрных регионов страны. Вклад сельского хозяйства в валовой региональный продукт края составляет около 17%, что в три раза больше, чем в среднем по России. По числу сельских поселений регион занимает 3-е место среди регионов России. В сельской местности края проживает практически половина населения региона (45,4%). Именно поэтому регион стал первым в России, где был разработал проект региональной программы устойчивого развития сельских территорий.
Разработка данной программы началась еще в 2009 году. Строительство современного жилищного фонда, повышение уровня его благоустройства, в том числе газификация и водоснабжение признаны ключевыми факторами повышения привлекательности сельских территорий. В соответствии с этим курсом увеличено и финансирование мероприятий, направленных на развитие сельских территорий в рамках различных федеральных и региональных целевых программ.
По оценке губернатора Александра Карлина, объем ресурсов, который планируется привлечь на реализацию этой программы в 2016 году, составит порядка 1 млрд. рублей.