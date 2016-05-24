Барнаул, 24 мая, 2016, 11:11 — ИА Регнум. В Алтайский край определился с территориями, которые получат субсидии на развитие газификации и водоснабжение сел в рамках программы, направленной на устойчивое развитие сельских территорий. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает официальный сайт региона. Всего из федерального бюджета на эти цели выделяется 70 миллионов рублей.

Андрей Королев, Фрагмент картины «По воду». 2008 г

Согласно распоряжению о распределении средств, 47,4 млн. рублей федеральных средств потратят на строительство газораспределительных пунктов и газопроводов в Бийском, Калманском, Косихинском, Павловском и Первомайском районах. Также на эти цели предусмотрено софинансирование из краевого бюджета — 35,9 млн. рублей.

На развитие водоснабжения, а именно на строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов в Бийском, Егорьевском, Новичихинском, Рубцовском, Советском и Солонешенском районах, также направят 22,6 млн. рублей из федерального бюджета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Алтайский край получит самые большие среди российских субъектов объемы федерального финансирования. Так, более 32 млн. рублей направят на строительство общеобразовательных учреждений в сельской местности. С лимитом на на развитие газификации сельской местности (47 млн. рублей) Алтайский край находится на втором месте. А самый большой лимит региону предусмотрен и на реализацию проектов местных инициатив селян. На этот подраздел программы из общероссийских 81 млн. рублей Алтайскому краю выделено 12,5 млн. рублей.

Кроме того, регион вошел в первую пятерку субъектов с самым высоким финансированием по строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов): в 2016 году поступит 9 млн. рублей (на эти средства планируется построить 7 ФАПов, — прим. ИА REGNUM ).

Напомним, Алтайский край — один из крупнейших аграрных регионов страны. Вклад сельского хозяйства в валовой региональный продукт края составляет около 17%, что в три раза больше, чем в среднем по России. По числу сельских поселений регион занимает 3-е место среди регионов России. В сельской местности края проживает практически половина населения региона (45,4%). Именно поэтому регион стал первым в России, где был разработал проект региональной программы устойчивого развития сельских территорий.

Разработка данной программы началась еще в 2009 году. Строительство современного жилищного фонда, повышение уровня его благоустройства, в том числе газификация и водоснабжение признаны ключевыми факторами повышения привлекательности сельских территорий. В соответствии с этим курсом увеличено и финансирование мероприятий, направленных на развитие сельских территорий в рамках различных федеральных и региональных целевых программ.

По оценке губернатора Александра Карлина, объем ресурсов, который планируется привлечь на реализацию этой программы в 2016 году, составит порядка 1 млрд. рублей.