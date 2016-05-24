Москва, 24 мая, 2016, 11:10 — ИА Регнум. Правительство РФ вносит на ратификацию в Госдуму Конвенцию о борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и агентами в производственных условиях, и мерах профилактики, передает корреспондент ИА REGNUM. Конвенция предписывает меры по защите работников от воздействия таких веществ, а также информирование работников об имеющихся профессиональных рисках.

ИА REGNUM Госдума

Документом установлены требования по обеспечению охраны труда и здоровья работников, занятых на работах, связанных с применением канцерогенных веществ и агентов, а также контроля за использованием таких веществ.

В частности, предусматривается необходимость определения канцерогенных веществ и агентов, применение которых на рабочих местах запрещено либо подлежит разрешению или контролю.

Конвенция принята на 59-й сессии Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 24 июня 1974 года. Вступила в силу 10 июня 1976 года.