Тегеран, 24 мая, 2016, 11:08 — ИА Регнум. 24 мая начало работу первое собрание 5-го созыва Совета экспертов Ирана. В ходе заседания избран новый председатель, два заместителя и руководители шести отделов. На пост главы Совета претендовали Ахмад Джаннати, аятолла Ибрагим Амини и аятолла Хашеми-Шахруди. По итогам голосования 51 голос получил Джаннати, на втором месте с 21 голосом — Амини и третьим стал Шахруди, получив 13 голосов. Один бюллетень оказался недействительным, передает агентство Tasnim News. Зампредами выбрали Мохаммада Али Мовахеди-Кермани и Махмуда Хашеми-Шахруди.

Khamenei.ir Аятолла Али Хаменеи встречается с членами Совета экспертов

Накануне заседания ни один из избранных членов нового состава Совета прямо не заявлял о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя. Тем не менее в интервью агентству Tasnim News, близкому к Корпусу стражей исламской революции, предстоятель пятничного намаза в Тегеране Мохаммад Али Мовахеди-Кермани рассказал о готовности многих членов Совета поддержать кандидатуру Ахмада Джаннати. В то же время в общении с журналистами агентства KhabarOnline аятолла Хадж Шейх Ибрахим Амини не исключил возможности своего выдвижения.

Председатель Совета по определению политической целесообразности и экс-президент Ирана Али Хашеми Рафсанджани в специальном интервью порталу Aftab News рассказал о возможности выдвижения своей кандидатуры на пост главы Совета экспертов.

«Я говорил и верховному лидеру, и президенту, что не собираюсь выдвигать кандидатуру на пост главы Совета. Когда я возглавлял Совет, все силы отдавал работе. Сейчас вхожу в президиум и продолжаю работать. На самом деле у Совета не так много работы. Многие люди думают, что председатель имеет большое влияние», — подчеркнул политик.

Рафсанджани прокомментировал тему об судьбоносной роли 5-го созыва Совета экспертов и возможном выборе нового верховного лидера. «Я надеюсь, что аятолла Хаменеи будет долго жить и продолжит свою работу. Он всего лишь на пять лет младше меня. Кроме небольших проблем, которые являются последствиями теракта, он здоров и полон сил», — заявил экс-президент, отметив, что шумиха вокруг выборов будущего рахбара «раздута медиа».

Председатель Совета экспертов — вторая по значимости должность в иерархии исламского строя. Совет Экспертов занимает особое место в политической системе Ирана. В его состав входят 88 представителей духовенства, которые избираются прямым голосованием на восьмилетний срок. Согласно конституции ИРИ, в полномочия Совета входит контроль за деятельностью верховного лидера.

Этот орган обладает правом смещать и назначать рахбара. В 2005 г. для достижения баланса в противостоянии политических сил к полномочиям Совета добавили еще и контроль над правительством.