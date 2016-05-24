Калининград, 24 мая, 2016, 11:12 — ИА Регнум. В г. Озёрске Калининградской области открыт памятный знак пограничнику Евгению Родионову, зверски убитому 20 лет назад боевиками с Северного Кавказа.

Игорь Голубев / che24.ru Памятный знак Евгению Родионову в г. Озёрске Калининградской области

В России рядового пограничных войск Евгения Родионова многие православные почитают как воина-мученика. Пограничник был убит в свой 19-й день рождения за то, что отказался снять православный крест.

Мемориальный знак установлен на территории Озёрского техникума природоустройства, где в 90-е годы дислоцировалась воинская учебная часть № 2631 Пограничных войск РФ.

На доске написано: «Воин-мученик Евгений Родионов на войне вместе с группой сослуживцев 100 дней провёл в плену у чеченских боевиков, подвергаясь жесточайшим пыткам. Отказался от предложения переменить веру, предать Родину в обмен на свободу, за что был зверски убит».

Открывая памятный знак, протоиерей Иосиф Ильницкий сказал, что крест, который отказался снять Евгений — «это памятник жертвенной любви Бога к людям, им мы спасены».

В 1996 году уроженец Пензенской области Родионов из калининградской «учебки» был отправлен на границу Ингушетии и Чечни. В феврале 1996 года был пленён боевиками во главе с бригадным генералом Русланом Хайхороевым. Евгения Родионова убили 23 мая 1996 года. В убийстве признался сам Хайхороев, который рассказивал, что «у него был выбор, чтобы остаться в живых. Он мог бы веру сменить, но он не захотел с себя креста снимать. Бежать пытался…».

Евгений Родионов был обезглавлен.