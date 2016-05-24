Ростов-на-Дону, 24 мая, 2016, 11:04 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ежегодная плановая опрессовка сетей выявила несколько десятков слабых мест. На прошлой неделе старые трубы не выдерживали резкого перепада температур, и за несколько дней в городе произошло около 60 прорывов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая, кипяток тёк по тем улицам, где ремонт только-только был совершён. Пример этому — переулок Семашко на пересечении с улицей Пушкинской.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Порыв по переулку Семашко

Но в филиале компании ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» успокаивают: греть воду в кастрюлях придётся всего лишь пару дней. Для тех, у кого горячей воды нет уже больше двух недель, это всего ничего. Устранить дефекты аварийные бригады постараются в кратчайшие сроки. Ожидается, что горячая вода в кранах жителей областного центра появится уже 26 мая.

По данным теплоснабжающей компании, на сегодняшний день 90% горожан обеспечены горячим водоснабжением. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, третью неделю страдают преимущественно жители центра города, частично отключен Западный микрорайон.

Тем не менее сотрудники компании призывают горожан к внимательности и осторожности, так как коммунальные аварии могут спровоцировать ожоги. Один подобный инцидент уже был зафиксирован в Ростове-на-Дону в январе 2015 года. В результате аварии на теплотрассе пострадали 13 горожан. Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести, пытаясь перейти переулок Соборный и улицу Тельмана. Некоторые были госпитализированы с сильными ожогами.

А 10 дней назад горожанка упала в яму с водой, образовавшуюся в результате коммунальной аварии. Случилось ЧП также в центре донской столицы на пересечении улицы Варфоломеева и проспекта Буденновский. О состоянии её здоровья ничего неизвестно.