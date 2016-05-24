Великий Новгород, 24 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Великом Новгороде в одном из дворов по улице Свободы неизвестный мужчина порезал четверых человек, один из них — в возрасте 20 лет — скончался. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Новгородской области, конфликт произошёл в ночь на 24 мая.

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По версии следствия, во дворе дома компания молодых людей распивала спиртные напитки, у них возникла ссора с проходящими мимо парнем и девушкой. В ходе возникшего конфликта, спутник девушки нанёс ножевые ранения четырём мужчинам — один из них скончался на месте, ещё один в тяжелом состоянии находится в больнице. Ещё двум пострадавшим оказана медицинская помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство, покушение на убийство двух человек»). В ходе первоначальных следственно-оперативных мероприятий раскрыть преступление не удалось.

В настоящее время для расследования происшествия создана усиленная следственно-оперативная группа, назначен комплекс экспертиз для установления точной причины смерти погибшего. Уже допрошены соседи и родственники потерпевших. В ходе осмотра места происшествия применяются новейшие криминалистические средства.

«Все силы и средства нацелены на скорейшее раскрытие этого преступления», — отметили в управлении.