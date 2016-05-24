Москва, 24 мая, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Количество курящих людей в России сократилось с 40% до 33% за время реализации Россией антитабачной конвенции Организации объединенных наций (ООН). Об этом сегодня, 24 мая, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на партийном форуме «Единой России», посвященном здравоохранению.

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По словам Скворцовой, принятый в России в 2013 году антитабачный закон — пример всеобъемлющих мер борьбы с табакокурением для всего мира.

«На 7% за период реализации этой конвенции мы смогли уменьшить количество курящих людей. Производство сигарет сократилось на 16%», — привела цифры глава Минздрава РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, в России, благодаря антитабачной политике, впервые за 25 лет снизилось количество потребителей табака на 16%. В ходе борьбы с курением повышаются цены на сигареты. В ведомстве отмечают, что стоимость сигарет планируется довести до уровня примерно 220 рублей за пачку.

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