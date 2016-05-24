Луганск, 24 мая, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Полицейская миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), о развёртывании которой сообщили сегодня, 24 мая, в украинском руководстве, станет заложником конфликта между Украиной и Донбассом и вряд ли сможет остановить его. Об этом сообщил полномочный представитель ЛНР Владислав Дейнего, передаёт Life.

ИА REGNUM Миссия ОБСЕ

Дейнего проиллюстрировал ситуацию с миссией ОБСЕ жизненным примером. Полицейская миссия в Донбассе окажется в положении человека, вставшего между двумя дерущимися и пытающегося одновременно бить и того и другого.

«Любая сила, которая встанет между нами и украинскими позициями, окажется заложником ситуации», — сказал Дейнего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая в пресс-службе президента Украины сообщили, что руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развёртывания полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. В ДНР отметили, что данное решение противоречит минским договорённостям.