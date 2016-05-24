Магас, 24 мая, 2016, 10:56 — ИА Регнум. В Ингушетии ожидает суда местный житель Мовла Кодзоев, обвиняемый в участии в бандформировании и незаконном обороте оружия. Прокуратура направила его дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. Как сообщили ИА REGNUM 24 мая в надзорном ведомстве, за преступления, в которых его обвиняют, Кодзоев может лишиться свободы на 10 лет.

ErikaWittlieb Колючая проволока

Как установлено в ходе следствия, обвиняемый весной 2013 года вступил в действовавшее на территории республики вооруженное формирование. В течение двух следующих лет, до ноября 2015 года, когда был задержан, обвиняемый снабжал боевиков продуктами питания, бытовой техникой, предметами одежды. Кодзоев также финансировал их деятельность, перевозил их на своем автомобиле, организовывал тайники для хранения оружия, боеприпасов и СВУ.

Кроме того, в своем домовладении в Назрановском районе он оборудовал бункер для скрытного проживания находившихся в розыске руководителей бандгруппы. Еще один такой же бункер был оборудован с участием Кодзоева в строящемся доме в городе Карабулаке.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая было направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Ингушетии, которую обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Женщина приобрела радиоуправляемое безоболочное самодельное взрывное устройство фугасного действия, а затем почти год хранила и перевозила его в своем автомобиле.

При задержании обвиняемая не подчинилась требованиям сотрудников полиции остановиться и попыталась совершить наезд автомобилем на полицейских.