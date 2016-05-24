Воронеж, 24 мая, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Удвоить число молочных ферм на территории Воронежской области намерены власти региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам встречи главы региона Алексея Гордеева с делегацией Молочного совета Израиля 23 мая.

pixabay.com Молочная ферма

В составе делегации в регион приехали вице-президент Молочного Совета Израиля, глава делегации Ицхак Шнайдер, главный исполнительный директор кооператива по ветеринарным услугам Hachaklait ОфиРайх, менеджер по обучению и главный классификатор Ассоциации животноводов Израиля (I.C.B.A) Давид Бен Уциэль, главный экономист Молочного совета Израиля Лирон Тамир. Визит делегации ответный — в начале мая представители Воронежской области по главе с губернатором посетили Израиль.

Ицхак Шнайдер рассказал, что в Воронежской области делегация побывала на двух крупных предприятиях — ОАО Молочный комбинат «Воронежский» и ООО «Заречное». Он подчеркнул, что они увидели «очень сильные хозяйства, очень современные и серьезные».

«Если сельское хозяйство в Воронежской области и в России выглядит так, как-то, что мы увидели, то у вас очень серьезные перспективы стать мировым лидером», — подчеркнул глава делегации Израиля.

«Мы рады и горды видеть то, что на таких прекрасных предприятиях используется и израильское оборудование, и израильское программное обеспечение, — сказал Лирон Тамир. — И это может стать основой продолжения нашего сотрудничества».

Как отмечалось, воронежскими предприятиями могут быть успешно использованы израильские технологии, ноу-хау, накопленный опыт в этой сфере. В частности, это будет актуально для функционирования молочной отрасли в экстремальных для того или иного государства погодных условиях — жара для Израиля, низкие температуры в России.

Губернатор отметил, что в сегодня в Воронежской области функционирует 16 крупных молочных ферм, в планах — довести их число до 35.

«Я знаю, что существует межправительственный план России и Израиля по части развития сотрудничества именно в молочном производстве. Мы хотели бы войти в этот совместный план как российский регион, и посмотреть, как остальные фермы развивать уже с учетом израильского опыта», — сказал Алексей Гордеев.

Глава региона также предложил использовать опыт Израиля в создании электронной базы данных — с помощью такой системы отслеживается многолетняя продуктивность животных, причем внедрена она на всех молочных фермах страны.

Алексей Гордеев предложил организовать взаимодействие по линии Российского союза предприятий молочной отрасли и Молочного совета Израиля. «Мы могли бы сделать бизнес-форумы. Год у нас бизнес-форум — вы приезжаете к нам именно по молоку. Следующий год — наш бизнес едет к вам. И это хорошая интеграция. Представители бизнеса быстрее себя найдут и поймут, в чем польза друг друга», — подчеркнул Алексей Гордеев.