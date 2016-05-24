Чебоксары, 24 мая, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Чувашия на праймериз «Единой России» удивила саму себя. Тихая республика, не привыкшая выделяться и высовываться на политическом поприще, предпочитая место середняков и ниже, на этот раз перестаралась настолько, что затмила по явке Чечню и Татарию. Эксперты, комментируя прошедшие праймериз, делают акцент на использовании административного ресурса и с иронией предполагают, что на сентябрьских выборах Чувашия замахнётся если не на 100-процентную, то на явку в 99,9%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vobaglaza.ru Использование прозрачных урн в селе Шемурша

По данным партии, «максимальная явка» отмечена в Чувашии, где на счетные участки пришли 16,76% жителей, обладающих избирательным правом, Чечне (15%) и Татарии (14,96%). В том числе, по данным организаторов праймериз, в Чебоксарах явка и вовсе составила 19,2%. Напомним, на праймериз в 2015 году в Чебоксарах явка превысила 14%.

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При этом пояснения о «максимальной явке» расходятся. В официальном релизе реготделения «Единой России» по итогам закрытой пресс-конференции заявляется, что «высокая активность избирателей не вызывает удивления в связи с тем, что в Чувашии предварительное голосование в Государственную думу было совмещено с голосованием в Государственный Совет», и на участки своих избирателей приглашали около 200 кандидатов. На той же пресс-конференции председатель региональной счетной комиссии партии «Единая Россия» Сергей Тарасов признаётся, что был удивлён.

«Что касается явки, меня как человека, который давно занимается выборами, очень удивила повышенная активность избирателей в день голосования. У нас были участки, на которых в 14 часов уже начали заканчиваться бюллетени, хотя голосование шло до 20:00. Здесь есть и объективные предпосылки. Но сами не ожидали, что избиратель так активно пойдёт на выборы», — приводятся слова Тарасова в сюжете ГТРК «Чувашия».

Помимо этого, наблюдатели выявил ряд нарушений, часть из которых признаёт и сама «Единая Россия», заверяя в том, что это «единичные случаи», «недочёты». В частности, организаторы признали, что в средней школе в Новочебоксарске использовались ящики и кабины для голосования, принадлежащие ЦИК России. При этом ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что согласия на такое использование не предоставлялось. Однако в общественном движении «Наблюдатель» подчёркивают, что кабины для голосования использовались и в Шемурше.

В числе других «недочётов», признанных «Единой Россией», — привлечение волонтёров на некоторых участках к внесению данных избирателей, выявление агитматериалов отдельных кандидатов в микрорайонах Чебоксар и Новочебоксарска в день голосования. «Агитматериалы были замечены в незначительном количестве, что является нарушением правил агитации, установленных регламентом праймериз», — говорят в партии. Кроме того, на некоторых участках поступали обращения от кандидатов по проблемам доступа к счетным комиссиям, а в одном из городов «зафиксированы провокации (инсценировка подкупа избирателей от лица одного из кандидатов предварительного голосования по Госдуме)».

Резюмируя, член регионального оргкомитета, руководитель регионального исполкома партии Дмитрий Щепелев заявляет, что «предварительное голосование в Чувашии состоялось, в целом по республике оно прошло четко и организованно».

Между тем в социальных сетях обсуждают праймериз в разной тональности. «Сходили с женой на праймериз ЕР на Кривова, 8. Оркестр и лоточная торговля на уровне. А вот с голосованием как-то не подготовлено. Бюллетень только одного вида — на депутатов в Госсовет, а вместо других непонятная анкета. Так что мне не удалось выбрать кандидата в Госдуму. Да и с подарком тоже пролетели — выдавали один билет в парк на квартиру, а не каждому, как обещали», — пишет один из участников. «Надо было не со своей женой, а с соседкой!» — тут же следует комментарий.

Отметим, что накануне праймериз в социальных сетях и группах, посвящённых Чувашии, начал распространяться комикс о праймериз. Злые художники обрисовали весь путь «кандидата» в девяти картинках-шагах. Помимо этого, в день предварительного голосования в сети появилось видео, снятое скрытой камерой, где одна из женщин в очереди признаётся, что её «обязали». «Я вообще голосовать не хочу. Называется только добровольное, а с работы знаете, как гонят», — жалуется она собеседнику, отмечая, что иначе может лишиться стимулирующих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов на пресс-конференции заявил, что партия готова аннулировать результаты праймериз в тех избирательных округах, где подтвердятся сообщения о нарушениях и применении административного ресурса. Он также заверил, что партийное будущее для кандидатов праймериз, применивших административный ресурс, будет закрыто, а в отношении тех, кто работает в органах исполнительной власти, будет поставлен вопрос о прекращении полномочий. В партии будут проверять все поступившие сведения о применении административного ресурса в ходе праймериз, в том числе от СМИ. «Что касается партийного будущего этих коллег, то оно, я думаю, для них будет закрыто. Что касается их работы в органах исполнительной власти, если они продолжают работать, то мы будем ставить вопрос о прекращении их полномочий», — заявил Неверов.

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Между тем эксперты полагают, что Чувашия в очередной раз продемонстрировала использование административного ресурса и давления на избирателей, чтобы обеспечить высокую явку. И считают, что на выборах в сентябре единороссы, мобилизовав весь возможный ресурс и потенциал, могут по явке опередить Чечню, но политически это будет невыгодно — слишком высок протестный уровень.

Глава общественного движения «Наблюдатель» Алексей Глухов уверен, что «абсолютное большинство явились на выборы именно из-за административного воздействия». «Высокая явка на праймериз в Чувашии — как градусник будущих выборов. Ключевым тут является замер именно административного ресурса. Властям удалось за два месяца активного воздействия на избирателя привести на избирательные участки 16%. Я искренне уверен, что абсолютное большинство явились на выборы именно из-за административного воздействия, бюджетники, родители детей по просьбе педагогов, студенты. Таких было явно более 10% от явившихся. Остальные избиратели, включая пенсионеров, явились на участки благодаря заблуждению, что 22 мая состоялись реальные выборы, или из-за заранее обещанных подарков. Существенно повысить процент явки за счет административного ресурса властям в Чувашии не удастся», — полагает Алексей Глухов.

Общественник напомнил, что «технологии, которые использовались на праймериз для повышения явки, не могут в силу закона использоваться на реальных выборах». «Более того, и кандидаты от «Единой России» тоже не заинтересованы будут в высокой явке, которая будет разбавлять им процент. Именно поэтому я не вижу никаких оснований, что по явке 18 сентября Чувашия снова опередит Чечню и Татарию», — прогнозирует собеседник.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов высказал мнение, что праймериз показали уровень использования административного ресурса. «Как мы и полагали, он составляет порядка 15%. Максимальная явка по Чувашии — это результат мобилизации административного ресурса, а также попытка показать свою устрашающую силу оппонентам. С другой стороны, данными праймериз единороссы раскрывают свои карты и возможности на предстоящих выборах, что для остальных партий должно стать сигналом для координации своих действий и решений», — полагает политик.

Владислав Солдатов также с иронией замечает, что если расстараться, то теоретически даже можно попытаться на выборах затмить и Чечню, замахнувшись если не 100-процентную, то на явку в 99,9%, однако власти и «Единой России» это крайне невыгодно: «Протестные настроения среди населения слишком высоки, чтобы гнаться за явкой на сентябрьских выборах. Поэтому главная ставка будет традиционно на бюджетников». Лидер чувашского отделения «Патриотов России» считает, что в сентябре явка превысит 50%, максимальная планка — 75%.

«Будут выборы в Госдуму, которые, как правило, привлекают большое число избирателей. Кроме того, они совмещены с выборами в Госсовет. Поэтому следует ожидать высокой активности», — предполагает Владислав Солдатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года в Чувашии, где проходили выборы главы республики и в органы местного самоуправления, явка составила 58%. На выборах в Госдуму в 2011 году явка в Чувашии составила 61,58%, в 2007 году — 70,6%, на выборах депутатов Госсовета Чувашии в 2006 году — 43,73% избирателей (в 2002 году — 38%).