Вашингтон, 24 мая, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Дилеры японского автоконцерна Toyota в США объявили об отзыве более 1,6 млн автомобилей по причине неисправности подушек безопасности фирмы Takata, сообщает «Дейли-Мотор».

Подушки безопасности. Тест

Под отзыв попадут многие модели Toyota, Lexus и Scion. Неисправные подушки безопасности заменят бесплатно. Всем владельцам отзываемых автомобилей, будут разосланы приглашения в сервисные центры Toyota.

Это не первый случай отзыва автомобилей Toyota из-за неисправных подушек фирмы Takata. В ноябре 2015 года сопоставимый по масштабам отзыв машин уже проводился. тогда возникло подозрение, что подушки могут взорваться, травмировав водителя и пассажиров.

Кроме того, с фирмой Takata в Японии разразился скандал, когда СМИ обсуждали подделку результатов тестов продукции Takata. СМИ сообщали, что тринадцать человек погибли и более 100 были травмированы в результате работы подушек безопасности фирмы Takata.