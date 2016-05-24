Санкт-Петербург, 24 мая, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Румынский тренер Мирча Луческу и футбольный клуб «Зенит» подписали контракт, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агента тренера Аркадия Запорожану.

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Контракт подписан по схеме «2+1», Мирча Луческу приступит к работе с 1 июня 2016 года.

Луческу с 2004 по 2016 год тренировал донецкий «Шахтер», восемь раз выигравший чемпионат Украины, шесть раз Кубок Украины, семь раз — Суперкубок страны, а в сезоне 2008/09 победил в Кубке УЕФА.

Российские тренеры из штаба ушедшего в отставку Андре Виллаш-Боаша Сергей Семак и Игорь Симутенков останутся в штате «Зенита», но пока точно неизвестно, в каком качестве.