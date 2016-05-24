Джабла, Сирия, 24 мая, 2016, 10:34 — ИА Регнум. В результате теракта в больнице сирийского города Джабла, произошедшего 23 мая, погибло 43 человека, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным организации, большая часть погибших является пациентами и членами их семей, пришедших их навестить. Среди погибших также три врача и медсестры. Больница полностью выведена из строя.

Напомним, теракт, устроенный смертником в больнице городя, был частью волны террористических атак, прокатившихся по провинции Латакия 23 мая.

Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ — запрещенная на территории Российской Федерации).