Ярославль, 24 мая, 2016, 10:32 — ИА Регнум. В Ярославской области утверждена программа проведения авиасалона «Авиарегион-2016» и авиатурслета «Золотое кольцо». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

фото сайта arms-expo.ru

Участников и гостей авиасалона ждет наземная и летная программа, включающая в себя авиашоу с участием различных пилотажных групп, в том числе «Русских витязей», «Руси», «ЧелАвиа», «Аванти». При этом молодежь сможет получить информацию об образовательных учреждениях и предприятиях в сфере авиации и космонавтики.

В рамках турслета «Золотое кольцо» будет действовать площадка, которая в максимально наглядной форме презентует туристический потенциал Ярославской области и позволит обсудить проблемы и перспективы развития авиационной отрасли.

Планируется, что гостями мероприятия станут представители предприятий авиационной отрасли, федеральных министерств и ведомств, бизнес-сообщества. В церемонии открытия авиасалона примут участие первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, президент Авиасоюза, Герой России, заслуженный военный летчик Алексей Новиков, начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Юрий Лончаков, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта России Александр Нерадько.

«Авиасалон «Авиарегион» — это событие большого общественно-политического значения, и провести его надо на достойном уровне. Проведение авиатурслета «Золотое кольцо» откроет новые возможности для развития аэропорта Туношна, даст реальный импульс повышению туристической привлекательности города Ярославля и региона в целом», — отметил губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.