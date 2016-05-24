Якутск, 24 мая, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Управление делами главы и правительства Якутии объявило две закупки на общую сумму 898 тысяч рублей. На эти деньги будут закуплены 116 подарочных наборов и 133 сувенирных ножа, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании размещённой на официальном сайте госзакупок документации.

Подарки

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В подарочные наборы будет в том числе входить питьевой бальзам на основе не менее 30 выращенных в Якутии целебных трав, кореньев и плодов, экстракта пантов северного оленя и натурального мёда. Строго оговорено, что бальзам не должен содержать красителей и токсических элементов. В составе набора также значатся биологически активные добавки к пище: одна из пантов северного оленя, другая — из ягеля. Также дарить собираются натуральный мёд в кытыйа (национальная якутская посуда) из фарфора, а также национальный якутский сосуд чороон, украшенный золотым орнаментом на якутскую тему и на трёх ножках в виде конских копыт. Все 116 подарочных наборов будут стоить почти 499 тысяч рублей.

Ещё 399 тысяч рублей из бюджета республики будут потрачены на 133 сувенирных якутских ножа, изготовленных из нержавеющей стали методом ручной ковки. Рукоятки их, по условиям закупки, нужно вырезать из капа корня березы, а ножны должны быть традиционными, без швов, и изготовлены из кожи бычьего хвоста.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года управление делами главы и правительства Республики Саха (Якутия) закупало 55 женских и 110 мужских золотых наручных часов, которые будут прилагаться к грамоте главы республики. Такие подарки от руководителя региона Егора Борисова обошлись бюджету Якутии почти в 7,8 миллиона рублей.