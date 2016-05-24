Вашингтон, 24 мая, 2016, 10:29 — ИА Регнум. В США и Великобритании из-за поступивших звонков о заложенных бомбах эвакуированы десятки школ, некоторые из них закрыты, сообщает телеканал NBC со ссылкой на правоохранительные органы.

samegame.ru Сотовый телефон

Ни в одном учебном заведении информация о минировании не подтвердилась. Уточняется, что тысячи школьников были эвакуированы из школ в 21 штате США, в частности, в Нью-Йорке, Калифорнии, Юте, Айове, Коннектикуте и Колорадо.

Большинство звонков с угрозами были автоматическими. Сотрудники правоохранительных органов и эксперты выясняют, была ли это одна спланированная акция. Помощь в расследовании инцидента готовы оказать представители ФБР.