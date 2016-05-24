Вашингтон, 24 мая, 2016, 10:23 — ИА Регнум. Американская социальная сеть Facebook провела внутреннее расследование после того, как её обвинили в пристрастности при размещении материалов на своих страницах: СМИ заявляли, что социальная сеть отдаёт предпочтение материалам с либеральным уклоном.

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Расследование показало, что «доказательств систематической политической предвзятости» в ленте «Популярное» (Trending Topics) не обнаружено, сообщили в пресс-службе Facebook.

«Наше расследование не выявило никаких доказательств систематической политической предвзятости в выборе сюжетов, в том числе при формировании Trending Topics», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания проанализировала материалы, публиковавшиеся на её страницах, и результаты таковы: как сообщения с либеральным уклоном, так и с консервативным публикуются на Facebook примерно в равном объёме.

Не отмечается и политического влияния со стороны сайта при размещении тех или иных материалов. Тем не менее, в Facebook отметили, что «полностью исключить возможность отдельных неправомерных действий и непреднамеренного искажения нашей политики» социальная сеть не может.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая американские СМИ опубликовали заявление интернет-издание Gizmodo, обвинившего социальную сеть в пристрастности. В компании отвергли обвинения и начали внутреннее расследование.