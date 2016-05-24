Волгоград, 24 мая, 2016, 10:23 — ИА Регнум. В Волгоградской области яровыми зерновыми культурами аграрии уже засеяли 86% площадей. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете сельского хозяйства 24 мая, это свыше 759 тыс. гектаров.

volganet.ru Посевная кампания в Волгоградской области

В целом посевная кампания продвигается без сбоев. В хозяйствах вовремя и в полном объеме были проведены все необходимые работы. Поставщики продолжают бесперебойно снабжать селян топливом и горюче-смазочными материалами. Аграрии предпринимают меры по обеспечению сохранности урожая. В районах проведена химическая прополка озимых, подготовлено 1 миллион 22 тысячи га чистого пара.

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Урожай овощей в Волгоградской области вырос более чем на треть

На сегодняшний день завершаются работы по посеву поздних технических культур. Традиционно фермеры отдают предпочтение выращиванию подсолнечника, его засеяно 238,8 тысячи га. Лен масличный занимает 82,8 тысячи га. С 76,6 тыс. га до 159,7 тысячи увеличены площади сафлора. Кроме того, в этот сезон некоторые волгоградские хозяйства посадили сахарную свеклу и рапс — 0,8 тысячи га и 0,1 га соответственно.

Из поздних зерновых культур на 6 тысяч га — до 27,4 тыс. га — по сравнению с 2015 годом увеличены площади сорго. Посевы кукурузы на зерно составляют 47,2 тысячи га. Яровой пшеницы засеяно 204,1 тысячи га, ячменя — 328,2 тысячи га, нута — 94,6 тысячи га, овса — 17,4 тысячи га.

Добавим, что уже к середине мая полностью выполнили план по севу яровых семь районов области — Котельниковский, Котовский, Николаевский, Октябрьский, Ольховский, Палласовский и Среднеахтубинский. На 17 мая растениеводы посеяли 723,7 тысяч га или 83% от планируемого объема. Так, было засеяно 202,7 тысячи га пшеницы, 323 тысячи га ячменя, 88,8 тысячи га нута, 45,2 тысячи га кукурузы на зерно, 21 тысяча га сорго. Обильные дожди на ход посевной не повлияли. Напротив, они способствовали увеличению площадей однолетних и многолетних трав для создания кормовой базы в животноводческих хозяйствах. В общей сложности было посеяно 28,9 тысяч га трав; в прошлом году этот показатель составлял 20 тысяч га. Успешно продолжается сев овощей — во всех категориях хозяйств высажено в открытый грунт 10,3 тысячи га.