Ярославль, 24 мая, 2016, 10:16 — ИА Регнум. 23 мая состоялся второй этап конкурса по замещению вакантной должности директора Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. По его итогам остался один кандидат на пост главы фонда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член конкурсной комиссии, депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев.

Олег Ненилин

«Претенденты Роман Фомичев и Николай Шаров сняли свои кандидатуры, Сергей Ивенков не явился на заседание конкурсной комиссии. Таким образом в списке претендентов остается только фамилия Олега Ненилина, которые сдал необходимый для перехода на третий этап конкурса экзамен», — рассказал Эльхан Мардалиев.

Третий этап конкурса состоится 25 мая, до 1 июня депутаты Ярославской областной думы планируют утвердить директора фонда. Вероятно, им станет исполняющий обязанности директора, депутат муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.