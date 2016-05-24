Москва, 24 мая, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, разработанный Минздравом, о санкциях за нарушения, выявленные Росздравнадзором, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

Предлагается внести изменения в КоАП — устанавливается административная ответственность за нарушения, выявляемые Росздравнадзором в рамках контроля (надзора) за качеством работы медицинских и фармацевтических организаций. Речь также идет о наказании за нарушения правил лабораторной и клинической практики при проведении клинических и доклинических исследований лекарственных средств для медицинского применения, порядков оказания медицинской помощи, порядков проведения медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований, а также порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов.

Так, устанавливается отдельный состав административного правонарушения в отношении предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований при фармацевтической деятельности, в том числе за нарушения при установлении предельных размеров оптовых надбавок и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов.

Кроме того, предлагается усилить административную ответственность за нарушения законодательства в сфере обращения лекарственных средств — повышается штраф за нарушение правил торговли лекарствами, в том числе за продажу препаратов без рецепта.

Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства РФ.