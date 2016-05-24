Мытищи, Московская область, 24 мая, 2016, 10:52 — ИА Регнум. В подмосковных Мытищах установлен карантин по бешенству животных. На отдельных территориях городского округа запрещена торговля домашними животными и их вывоз за границы неблагополучной зоны. Соответствующее постановление подписал губернатор области Андрей Воробьев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

freegr Больная бешенством бездомная собака

Карантин в Мытищах, установленный с 23 мая, предполагает запрет на проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинной территории.

Границы очага заболевания определены улицей 3-й Колхозной города Мытищи городского округа Мытищи, а также от пересечения МКАД и Ярославского шоссе на восток вдоль Ярославского шоссе до границы городского округа Мытищи, далее на юг вдоль границы городского округа Мытищи до МКАД и далее до пересечения МКАД и Ярославского шоссе.

Главному управлению ветеринарии Московской области поручено разработать и утвердить план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага заболевания.

Ранее сообщалось, что с начала 2016 года в области было зарегистрировано более 110 случаев бешенства как домашних, так и диких животных. Бешенство нашли у лис, енотовидных собак, коз, коров, оленей, белок, крыс, ежиков, птиц, домашних и безнадзорных собак и кошек.