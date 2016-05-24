Таллин, 24 мая, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Саммит НАТО, запланированный на 8−9 июля в Варшаве (Польша), станет самым успешным для Эстонии после Пражского саммита 2002 года, на котором прибалтийские страны получили приглашение присоединиться к военному альянсу. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 мая, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на премьер-министра страны, председателя правящей праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйваса.

За мир и рахоружение. Кукрыниксы

Выступая в парламенте перед депутатами на обсуждении темы «Ожидания Эстонии в преддверии саммита НАТО», он отметил, что уже спустя 46 дней после проведения саммита, принятые на нем решения должны стать реальностью ежедневной политики альянса.

Премьер-министр представил на обсуждении две цели правительства в преддверии встречи стран-членов НАТО. Во-первых, окончательно закрепить одобренную в сентябре 2014 года на саммите в Уэльсе установку, согласно которой присутствие НАТО, а также важные для Эстонии шаги, предпринятые в рамках плана боеготовности НАТО — воздушное патрулирование с авиабазы в Эмари, создание в Таллине штаба НАТО и улучшение боеспособности сил быстрого реагирования НАТО являются новым и нормальным положением дел.

«Во-вторых, я хочу, чтобы присутствие союзнических сил в Эстонии нарастало. Для Эстонии это означает постоянное присутствие боеспособной, располагающей долгосрочным планированием, постоянной войсковой группы в размере батальона, то есть постоянное присутствие в Эстонии до тысячи человек», — отметил он.

При этом Рыйвас выступает за политику по устрашению врагов НАТО. Премьер-министр пояснил, что в НАТО не должны постоянно говорить об устрашении, а должны ежедневно его демонстрировать. «Мы не должны выглядеть слабыми перед каким бы то ни было врагом, будь то «зеленые человечки» с востока или ИГИЛ с юга. Любой враг должен знать, что на его шаги будет дан ответ, причем более решительный, чем он может ожидать», — заявил Рыйвас.

Аргументируя такую позицию правительства, премьер-министр Эстонии сослался на «провокации России»: «Причина проста: в Европе существенно изменилась ситуация в сфере стратегической безопасности. В течение двух последних лет Россия не изменила модель своего поведения и продолжает курс провокаций: сама создает проблемы, а затем выдвигает себя для их решения».

Премьер-министр подчеркнул, что расходы, связанные с присутствием союзнических сил, в том числе, создание инфраструктуры и расширение областей обучения, были профинансированы по решению правительства как минимум до 2020 года. «Эстония знает, что безопасность бесценна. Эстония является одним из пяти членов НАТО, инвестирующим в государственную оборону более двух процентов», — добавил Рыйвас. «Я хочу, чтобы в Варшаве все наши коллеги подтвердили, что расходы на оборону будут увеличены», — подчеркнул он.

Отдельно глава правительства Эстонии Таави Рыйвас отметил важность дипломатической и политической работы со стороны Эстонии в коридорах власти НАТО и стран-членов Евросоюза по разъяснению необходимости усиления военной мощи альянса и единой позиции по внешнеполитическим вопросам. «Я благодарю всех служащих и дипломатов Эстонии — в Таллине, Брюсселе, Вашингтоне и других европейских столицах — за приложенные ими немалые усилия во имя достижения этой цели», — сказал Рыйвас.