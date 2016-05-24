Великий Новгород, 24 мая, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В Новгородской области с января по апрель 2016 года гриппом и ОРВИ переболело 11,2% населения области — почти 69,5 тысячи человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

ptzgovorit.ru Грипп

Эпидемический подъём заболеваемости начался с середины января и продолжался в течение месяца, пик эпидемии был пройден в начале февраля, когда эпидемический порог был превышен в 2 раза.

Был зарегистрирован один случай летального исхода от так называемого «свиного» гриппа, А (Н1N1)2009 в Великом Новгороде: 65-летняя женщина поздно обратилась за медицинской помощью, не была привита против гриппа, имела сопутствующие заболевания,

«Прошедший эпидсезон характеризовался низкой заболеваемостью привитых против гриппа (из 250 лабораторно подтвержденных случаев гриппа — 11 человек были привиты) и отсутствием регистрации у них тяжелых форм заболевания, что подтверждает эффективность иммунизации», — отметили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В предстоящий эпидсезон 2016−2017 годов планируется привить против гриппа 40% жителей области — более 246 тысяч человек. Иммунизация населения начнётся с сентября.