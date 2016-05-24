Санкт-Петербург, 24 мая, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Особо циничный случай вымогательства зафиксирован в Санкт-Петербурге в отношении двух частных дошкольных образовательных учреждений. У администраций детских садов неизвестные злоумышленники требовали денег, угрожая гибелью детей, сообщило сегодня, 24 мая, агентство «Оперативное прикрытие».

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По данным источника, 23 мая на электронную почту заведующих частными детскими садами «Фия» на улице Пионерстроя в Красносельском районе и Центра дошкольного образования «Симба» на Петровском проспекте в Петроградском районе поступили письма с адреса, зарегистрированного в домене gmail.com.

«У вас есть 24 часа для принятии решения, которое решит вашу судьбу. Вам необходимо положить денежную сумму в размере 200 000 рублей на счет в системе биткоин. Если денег не будет, то ваше заведение подвергнется атаке. Погибнут дети», — гласили послания с угрозами, отправленные с интервалом в один час.

Заведующие обратились в полицию, которая эвакуировала из детсада «Фия» 14 человек, из центра «Симба» — 19 человек. Осмотр помещений не привел к обнаружению опасных предметов.

По факту ложного сообщения об акте терроризма проводится доследственная проверка.