Симферополь, 24 мая, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Из Центрального военного округа (ЦВО) в Крым перебазированы бомбардировщик Су-24М и 2 вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» для участия во Всероссийском этапе конкурса летной выучки «Авиадартс-2016», сообщает пресс-служба ЦВО.

Ми-8АМТШ

Сообщается, что техника и летный состав совершили перелет с авиабазы Шагол и с аэродрома в Новосибирской области. Бомбардировщик Су-24М преодолел более 3 тыс км, а вертолеты — около 4 тыс км с шестью посадками для дозаправки.

Для участия в конкурсе летной выучки «Авиадартс-2016» командированы лучшие экипажи. Пилоты покажут искусство управления штурмовиками СУ-25, бомбардировщиками Су-24, вертолетами Ми-24 и Ми-8.

Им предстоит показать навыки преодоления систем ПВО и поражения наземных целей. Летчики должны будут уничтожить передвижной командный пункт, подразделение крылатых ракет на стартовой площадке, роту танков на марше и морскую цель.

Всероссийский этап конкурса летной выучки «Авиадартс-2016» будет проходить в Крыму под Феодосией с 25 мая по 8 июня.