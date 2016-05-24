Чанчжоу, Китай, 24 мая, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Китайские врачи сообщили журналистам о необычном малыше, появившемся на свет 22 мая в г. Чанчжоу. 27-летняя гражданка КНР родила ребенка весом более 6,2 кг.

yangtse.com Гигантский младенец

Как сообщили в больнице, девушка поступила со схватками поздним вечером 21 мая. В ходе обследования врачи установили, что вес ребенка превышает 5 кг, после чего было принято решение проведения операции, пишет «Сянган жибао».

Вес новорожденного превысил все ожидания специалистов. В настоящее время ребенок находится под пристальным вниманием медиков. Младенец продолжает поражать медсестер своим аппетитом — новорожденный выпивает по 50 граммов молока 8 раз в день, при норме 30 граммов утром и вечером.

Как сообщил главный врач больницы Цзян Цзивэй, состояние ребенка и матери оценивается как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Пациентка уже начала проходить курс восстановления после операции.