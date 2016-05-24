Москва, 24 мая, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Озеро Байкал может повторить судьбу Аральского моря из-за запланированного Монголией строительства трех гидростанций на реке Селенга, которая обеспечивает до 80% поступления воды в крупнейшее в мире озеро, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные с закрытого совещания в Минэнерго РФ.

Kirsten Buerger Байкал

По данным издания, Улан-Батор намерен возвести на реке Селенге и ее притоках три ГЭС — «Шурэн» мощностью 245 МВт на Селенге, и еще две ГЭС мощностью 220 и 100 Мвт на ее притоках — Эгийн-голе и Орхоне. Воздействие этих ГЭС на экологическое состояние Байкала может быть необратимо негативным — изменится наполнение водохранилищ и гидрологический режим рек на участках, расположенных как выше по течению, так и нижележащих.

Отмечается, что Монголию не устраивают условия, по которым Россия поставляет электроэнергию. 11 апреля в Минприроды РФ состоялся первый раунд переговоров и экспертных консультаций по проблеме Байкала и ГЭС, его итогом стало решение о проведении комплексной оценки реализации энергетических и водохозяйственных проектов Монголии и их воздействия на реку Селенга и озеро Байкал.

На совещании в Минэнерго свои предложения Монголии высказали представители российских энергетических компаний. В ближайшие дня они будут переданы на российско-монгольских экспертных консультациях Улан-Батору.

В частности, пишет издание, ПАО «Интер РАО» совместно с НП «Совет Рынка» предлагает рассмотреть варианты по оптимизации цены покупки Монголией электроэнергии, например, изменить коэффициент входящей мощности. Отмечается, что цена для Монголии выросла на 88% в год вместо 12−13%. «Россети» предлагают построить сети на юге Монголии, а «Русгидро» — актуализировать схему сетевой инфраструктуры Монголии.

«Гидропроект» предлагает Монголии заменить ГЭС «Шурэн» на ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) и ГАЭС (гидроаккумулирующая электростанция).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2015 года по итогам совещания комиссии Совета безопасности РФ стало известно, что строительство гидротехнических сооружений на реке Селенга на территории Монголии может негативно отразиться на Байкале.