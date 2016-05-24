Сент-Луис, США, 24 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:3 обыграл «Сент-Луис Блюз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ, сообщает «Чемпионат». «Сан-Хосе» повторил свой клубный рекорд 2003/2004 года, одержав пятую выездную победу в ходе одного розыгрыша плей-офф.

wpapers.ru Клюшка с шайбой

На четвертой минуте игры Томаш Гертль вывел гостей вперёд, но на это «Сент-Луис Блюз» ответили шайбами Джейдена Шварца и Троя Брауэра. Во втором периоде Джоэль Уорд восстановил баланс счета, а Робби Фаббри снова вернул лидерство хозяевам льда.

Переломить игру «Сан-Хосе Шаркс» сумели дублем Джо Павелски. В конце встречи ещё по одной шайбе в ворота хозяев забили Крис Тьерни и Уорд.

Первой звездой матча стал нападающий победителей Джо Павелски, автор двух шайб и одной результативной передачи.

«Сан-Хосе Шаркс» вышел вперед в серии до четырех побед со счетом 3−2. Следующая игра состоится на домашней арене «Шаркс» 26 мая.