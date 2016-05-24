Якутск, 24 мая, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Реки Якутии — под угрозой загрязнения нефтепродуктами, так как почти все нефтебазы в регионе расположены по берегам водных объектов. Девять из них — крупные, и находятся в затопляемой зоне реки Лена, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора по Якутии Сергей Сивцев.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госсобрания республики, всего в реестре попадающих в зону подтопления в 2016 году находятся 103 потенциально опасных объекта. Cписок был составлен в целях безопасного пропуска весеннего половодья в Якутии в и предотвращения возможного экологического ущерба окружающей среде. В реестр включены, в том числе нефтебазы и склады с ГСМ. «На сегодня все объекты обследованы. Аварий за последние годы по этим объектам в период паводка не фиксировалось», — подчеркнул министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев.

Согласно информации ведомства, за 2015 год по контролю влияния объектов размещения, распределения нефтепродуктов по 20 нефтебазам по районам республики отобрано и исследовано 195 проб воды и 43 пробы донных отложений. Превышения содержаний нефтепродуктов до 1,2 ПДК фиксировались в воде реки Лена в городе Ленск ниже акватории Ленской нефтебазы в конце июля прошлого года. В остальных точках контроля превышений содержания нефтепродуктов не выявлено.