Барнаул, 24 мая, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Специалисты ООО «Сибирская генерирующая компания» («СГК») подвели итоги гидравлических испытаний теплосетей (опрессовки) по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле, Как сообщает сегодня, 24 мая, отдел внешних связей Барнаульского филиала «СГК», энергетики выявили 174 повреждений, третья часть из которых уже устранена.

видеокадр Фонтан воды сопровождал прессовку в Барнауле

На сетях выявлено 174 повреждений, 75 из которых, по данным на 23 мая, уже ликвидированы. Остальные участки будут отремонтированы в срок до 2 июня. В тех районах города, где будет техническая возможность — горячую воду начнут подавать ранее установленного срока, — отмечается в официальном сообщении «СГК».

В настоящий момент энергетики в приоритетном порядке ремонтируют те участки трубопроводов, которые влияют на подачу горожанам горячей воды.

«Весь ремонтный персонал теплотранспортных предприятий выведен на сверхурочную, включая выходные дни и ночное время», — подчеркнули энергетики.

Между тем, прессовка стала причиной нескольких коммунальных ЧП, связанных с порывом теплосетей.

Как уже сообщало ИА, 20 мая тонны воды обрушились на окна и балконы жилого дома по адресу Попова, 96. Коммунальное ЧП произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Попова: из-за образовавшегося порыва вода под давлением била мощным фонтаном из-под земли и стала заливать многоэтажный жилой дом. После проверки выяснилось, что 11 квартир серьезно пострадали: значительно намокли стены, потолки, полы, мебель, бытовая техника. Также дом частично лишился электроснабжения.

Вечером того же дня, 20 мая, неприятности продолжились. На одном из центральных проспектов Барнаула — Красноармейском — ушел под асфальт автомобиль. Причина та-же: опрессовка и возникший порыв теплотрассы. Воды подмыли грунт и припаркованная машина под своей тяжестью почти полностью провалилась в образовавшуюся яму.

А 22 мая реки воды из-за порыва трубы в результате опрессовки можно было наблюдать на пересечении Панфиловцев и Павловского тракта.

«Причиной большого количества выявленных на теплосетях повреждений стал высокий износ трубопроводов, так как по большинству из них превышен нормативный срок эксплуатации — 25 лет», — поясняют в «СГК». Поэтому не исключено, что испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 и последующие ремонты, которые начнутся 14 июня в краевом центре, спровоцируют новые коммунальные ЧП.

Опрессовка на ТЭЦ-3 проводилась в период с 11 по 21 мая.