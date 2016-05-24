Проверка прочности теплосетей привела к нескольким ЧП в Барнауле
Барнаул, 24 мая, 2016, 09:39 — ИА Регнум. Специалисты ООО «Сибирская генерирующая компания» («СГК») подвели итоги гидравлических испытаний теплосетей (опрессовки) по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле, Как сообщает сегодня, 24 мая, отдел внешних связей Барнаульского филиала «СГК», энергетики выявили 174 повреждений, третья часть из которых уже устранена.
На сетях выявлено 174 повреждений, 75 из которых, по данным на 23 мая, уже ликвидированы. Остальные участки будут отремонтированы в срок до 2 июня. В тех районах города, где будет техническая возможность — горячую воду начнут подавать ранее установленного срока, — отмечается в официальном сообщении «СГК».
В настоящий момент энергетики в приоритетном порядке ремонтируют те участки трубопроводов, которые влияют на подачу горожанам горячей воды.
«Весь ремонтный персонал теплотранспортных предприятий выведен на сверхурочную, включая выходные дни и ночное время», — подчеркнули энергетики.
Между тем, прессовка стала причиной нескольких коммунальных ЧП, связанных с порывом теплосетей.
Как уже сообщало ИА, 20 мая тонны воды обрушились на окна и балконы жилого дома по адресу Попова, 96. Коммунальное ЧП произошло на пересечении улиц Антона Петрова и Попова: из-за образовавшегося порыва вода под давлением била мощным фонтаном из-под земли и стала заливать многоэтажный жилой дом. После проверки выяснилось, что 11 квартир серьезно пострадали: значительно намокли стены, потолки, полы, мебель, бытовая техника. Также дом частично лишился электроснабжения.
Вечером того же дня, 20 мая, неприятности продолжились. На одном из центральных проспектов Барнаула — Красноармейском — ушел под асфальт автомобиль. Причина та-же: опрессовка и возникший порыв теплотрассы. Воды подмыли грунт и припаркованная машина под своей тяжестью почти полностью провалилась в образовавшуюся яму.
А 22 мая реки воды из-за порыва трубы в результате опрессовки можно было наблюдать на пересечении Панфиловцев и Павловского тракта.
«Причиной большого количества выявленных на теплосетях повреждений стал высокий износ трубопроводов, так как по большинству из них превышен нормативный срок эксплуатации — 25 лет», — поясняют в «СГК». Поэтому не исключено, что испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 и последующие ремонты, которые начнутся 14 июня в краевом центре, спровоцируют новые коммунальные ЧП.
Опрессовка на ТЭЦ-3 проводилась в период с 11 по 21 мая.