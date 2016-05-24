Хабаровск, 24 мая, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В Хабаровском крае на рыбака-любителя напал медведь, мужчина погиб, сообщает Следственное управление СКР по региону

Медведь

Инцидент произошел в районе поселка Хурмули Солнечного района. На рыбалку отправился 55-летний сотрудник строительной организации, работающей в этом районе.

Поиски мужчины начались, когда он вечером не вернулся. Коллеги нашли его тело с множественными телесными повреждениями, характерными при нападении медведя.

По факту происшествия СК начал проверку.