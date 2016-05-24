Ханой, 24 мая, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама заявил 24 мая, что Вашингтон вместе с партнерами будет стоять на защите свободы навигации и воздушного движения в Южно-Китайском море, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Барак Обама

«Крупные страны не должны запугивать тех, кто поменьше», — отметил глава Белого дома, не указав напрямую на Китай.

С таким заявлением глава Белого дома выступил в ходе своего визита во Вьетнам, где он днем ранее объявил о полном снятии эмбарго на поставки оружия США в эту восточноазиатскую страну.