Москва, 24 мая, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Рост доли импортных сыров на российском рынке в I квартале 2016 года впервые зафиксирован в России после введения Москвой продовольственного эмбарго: показатель увеличился на треть, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на майский отчёт Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и MilkNews.

Флорис ван Шутен. Натюрморт

В I квартале текущего года ввоз в Россию сыров из-за рубежа составил 49,3 тыс. тонн, что на 31% больше, чем I квартале 2015 года. Основная доля в возросшем импорте приходится на Белоруссию: увеличение на 41% — до 41,8 тысячи тонн. При этом поставки из Сербии (увеличение на 87% — до 2,1 тысячи тонн) и Армении (на 50% — до 1,2 тысячи тонн) постепенно набирают силу. Данные поставщики экспортируют в Россию традиционные сыры среднего ценового сегмента.

Причиной возрастания импорта сыра в Россию стали снижение цен на сыры на мировом рынке и стабилизация российской валюты. Ситуацию прокомментировала глава центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко.

«По сравнению с неопределенной ситуацией в январе 2015 года, импортеры вновь начинают планировать закупки и контракты», — сказала она.

Отмечается, что производство российских сыров заметно снижается, что вызвано его низкой рентабельностью и недостатком сырья. В I квартале 2016 года выпуск российских сыров вырос только на 1,2% — до 103,7 тысячи тонн. В аналогичный период прошлого года рост составлял 36%.