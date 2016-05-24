Москва, 24 мая, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Контрольное управление президента РФ проводит тщательную проверку госкорпорации «Роскосмос» после переноса первого запуска с космодрома Восточный, сообщает газета «Известия».

roscosmos.ru Запуск ракеты с космодрома «Восточный»

По информации издания, тщательно перепроверяются результаты предыдущих инспекций, включая материалы Счетной палаты, численность работников, их квалификация, состояние производственных мощностей предприятий корпорации.

Поводом для таких проверок стал не только перенос первого запуска с космодрома «Восточный», но и систематические отказы и аварии почти всех спутников, созданных для зарубежных заказчиков: египтских, израильских и южноафриканских.

Напомним, после дисциплинарного наказания, вызванного переносом первого запуска с «Восточного», ушел в отставку гендиректор екатеринбургского «НПО автоматики» Леонид Шалимов. Вице-премьер Дмитрий Рогозин тогда получил выговор, а глава «Роскосмоса» Игорь Комаров — строгий выговор.