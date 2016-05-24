Москва, 24 мая, 2016, 09:20 — ИА Регнум. В Крыму на полигоне Чауда с 25 мая по 8 июня состоится Всероссийский этап конкурса летной выучки «Авиадартс-2016», сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Истребитель Су-30СМ

Во всеармейских соревнованиях примут участие бомбардировщики Су-24М2, а также многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Всего в состязаниях от ВВО примут участие 18 летчиков и 58 военнослужащих инженерно-технического состава.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, боевой потенциал Вооруженных сил РФ за последние 3 года повысился на 32%, армия получила более 15 тыс. единиц вооружения и военной техники. Также повысилась интенсивность военных учений. «Интенсивность ежегодно проводимых практических мероприятий возросла в 3 раза, количество военнослужащих, задействованных в стратегических учениях — в 10 раз», — отметил Шойгу.