Нейпьидо, 24 мая, 2016, 09:11 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек погибло в результате схода оползня отработанной породы близ одной из шахт по добыче нефрита в районе Хпакант провинции Качин (Мьянма) 23 мая, сообщает Europe1.

Rob Lavinsky Минерал Нефрит

По словам местных жителей и властей, под завалами могут по-прежнему оставаться несколько десятков человек

Эта трагедия стала второй за месяц в провинции, известной своей добычей ценного минерала. Так, 5 мая под завалами отвалов промышленной выработки нефрита оказалось несколько десятков человек.