Москва, 24 мая, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В ближайшие дни доллар сохранит взятый курс на укрепление, вероятные пределы колебаний курса — 66,5−67 рублей за доллар. Его укреплению способствует целый комплекс факторов: усиление активности на рынке труда, улучшение показателей фондового рынка и индекса экономической активности, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

«Ключевым индикатором улучшения состояния американской экономики выступает рост промышленного производства, превысивший прогнозы более чем в 2 раза. Положительную динамику демонстрируют потребительские и инвестиционные расходы, выступающие драйверами экономического развития. В пользу доллара играет и значительное улучшение ситуации на вторичном рынке жилья США», — пояснила Комарова.

«Таким образом, улучшение экономической ситуации позволяет говорить о скорой возможности повышения ставки ФРС уже в июне, что даст ощутимую поддержку доллару. Кроме того, повышательное давление на доллар оказывает и негативная динамика нефтяных цен. Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI продолжают свое падение, спровоцированное заявлением Ирана об отказе от заморозки добычи нефти», — отметила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть снижаются, рубль продолжает слабеть. Так, на 24 мая Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Доллар вырос к рублю на 67 копеек до 67,0475 рубля. Евро подорожал на 80,52 копейки до 75,2675 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,48% — до 48,12 доллара за баррель.