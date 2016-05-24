«Доллар взял курс на укрепление»
Москва, 24 мая, 2016, 09:03 — ИА Регнум. В ближайшие дни доллар сохранит взятый курс на укрепление, вероятные пределы колебаний курса — 66,5−67 рублей за доллар. Его укреплению способствует целый комплекс факторов: усиление активности на рынке труда, улучшение показателей фондового рынка и индекса экономической активности, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова.
«Ключевым индикатором улучшения состояния американской экономики выступает рост промышленного производства, превысивший прогнозы более чем в 2 раза. Положительную динамику демонстрируют потребительские и инвестиционные расходы, выступающие драйверами экономического развития. В пользу доллара играет и значительное улучшение ситуации на вторичном рынке жилья США», — пояснила Комарова.
«Таким образом, улучшение экономической ситуации позволяет говорить о скорой возможности повышения ставки ФРС уже в июне, что даст ощутимую поддержку доллару. Кроме того, повышательное давление на доллар оказывает и негативная динамика нефтяных цен. Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI продолжают свое падение, спровоцированное заявлением Ирана об отказе от заморозки добычи нефти», — отметила эксперт.
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Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть снижаются, рубль продолжает слабеть. Так, на 24 мая Центробанк РФ повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю. Доллар вырос к рублю на 67 копеек до 67,0475 рубля. Евро подорожал на 80,52 копейки до 75,2675 рубля. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,48% — до 48,12 доллара за баррель.