Рио-де-Жанейро, Бразилия, 24 мая, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Бразильский вирусолог Амилкар Танури сообщил о краже его ноутбука, в котором содержались результаты его исследований вируса Зика, сообщает газета Estado de São Paulo.

hna.de Вирус Зика

Кража произошла в аэропорту Сантос-Дюмон в центре Рио-де-Жанейро. Резервной копии результатов одного из исследований, о производимом препаратом эффекте, нет. Ученый даже не заметил, кто и когда совершил кражу. Свидетельница рассказала о двух людях, которые, завладев его ноутбуком, направились к автомашине.

Кроме того, оказалось, что камеры наблюдения в аэропорту не работают из-за перебоев с электроэнергией, и зафиксировать внешний облик преступников или номера их машины не получилось.

Исследование, данные о котором пропали, относится к испытаниям вещества хлорохина, снижающего количество зараженных нейронов. Ученый заявляет, что ему потребуется до 10 дней, чтобы повторить эксперименты.

Он предполагает, что воры не знают о ценности содержащихся в ноутбуке данных. В социальных сетях опубликован призыв к ворам вернуть ноутбук, но реакции пока нет.

Напомним, лихорадка Зика является острым инфекционным заболеванием, распространенным в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе. Среди симптомов заражения — лихорадка, кожная сыпь и конъюнктивит.

Особо опасен вирус для беременных женщин и плода. Вирус может вызвать микроцефалию и нарушения умственного развития. Эффективного комплекса лечения и вакцины от лихорадки Зика пока не создано.