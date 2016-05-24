Москва, 24 мая, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утвержден план реализации Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, сообщается на сайте правительства РФ

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В соответствии с планом с 2016 по 2030 годы, в частности, будет осуществлено техническое перевооружение и модернизация действующих химических и нефтегазовых производств. Также будут созданы новые экономически эффективные, ресурсо‑ и энергосберегающие и экологически безопасные производства.

Для стимулирования создания новых химических производств планируется внесение изменений в правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

Реализация плана будет способствовать снижению зависимости химического комплекса и в целом экономики России от импорта продукции химической и нефтехимической промышленности, увеличению внутреннего спроса на продукцию химического и нефтехимического комплекса, развитию существующих и стимулированию создания новых производств.